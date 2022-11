Saluzzo, presentati i prossimi appuntamenti con "Il tempo ritrovato"

Martedì 8 novembre durante l’appuntamento inaugurale è stata presentata la prima parte del programma della rassegna "Il Tempo ritrovato - incontri ed esperienze per l’università degli adulti". Un ricco calendario di conferenze su vari argomenti (storia, filosofia, arte, musica, attualità, ambiente) che si svolgeranno grazie alla collaborazione con esperti il martedì dalle 16 alle 17,30 (salvo diversa indicazione) nella Sala tematica del “Quartiere”. con ingresso gratuito. Confermate visite a mostre e spazi dedicati a viaggi sul territorio.

Si inizia sabato 19 novembre alle 17 con “Mai tardi: il messaggio civile di Nuto Revelli contro tutte le guerre”, convegno inaugurale della mostra fotografica “Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini” a cura della “Fondazione Nuto Revelli”, un “viaggio” di scatti che ripercorre la vita di Nuto Revelli, ma oltrepassa la vicenda individuale e trasporta chi osserva in un passato condiviso: nelle fotografie scorre quasi un secolo, la storia del Novecento tra dittature, guerre e rinascita e affiora il dettaglio di chi ne ha percorso ogni tappa con il piglio del testimone, in un cammino di consapevolezza umana e civile. Martedì 22 novembre alle 16 interviene Paolo Burzio su “Il fascismo italiano 1922-1943”. Il 29 novembre c’è la visita guidata a “Corpi di reato”, la mostra fotografica in Castiglia a cura della Fondazione Garuzzo. Il 6 dicembre ancora con Paolo Burzio “Sigmund Freud. La nascita della psicoanalisi“.

Martedì 13 dicembre ritrovo alle 15,30 al Palazzo dei Vescovi di via Maghelona per “Profumo di pane”, visita guidata a cura di Sonia Damiano. Ultimo appuntamento del 2022 il 20 dicembre con “L’ombra della Torre di Saluzzo” insieme a Franco Giletta. Il 2023 si apre il 17 gennaio con Paolo Burzio su “1915: il genocidio armeno”. Il 24 gennaio (costi ed orari sono ancora da definire), visita a “Memo4345: uno spazio per conoscere, capire, ricordare e interrogarsi”, il percorso multimediale storico-didattico che dà voce al Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo. Il 31 gennaio Elisa Cottura interviene su ”Un gioiello della pittura medievale: l’antica Parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo di Verzuolo”.

Per info: 3480707998 - cultura@comune.saluzzo.cn.it 329 394 0334 -tempo.ritrovato@itur.it