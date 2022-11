A Melle si ricorda il dottor Piero Giusta, partigiano militante e medico condotto

A 100 anni dalla nascita, l’Associazione Tavio Cosio ricorda il dottor Piero Giusta, partigiano militante e medico condotto.

Appuntamento domenica 20 novembre alle ore 15.30 presso l'Ala comunale di Melle.

Un evento realizzato in collaborazione con l’ANPI, sezione di Borgo San Dalmazzo e valli.

Il dottor Piero Giusta nacque a Saliceto nelle Langhe, il 16 gennaio 1922. Fu medico, prima nelle Langhe, poi in Val Varaita a Bellino, Casteldelfino e Pontechianale. Luoghi a cui rimase per sempre legato. Si spostò poi a Melle e infine a Borgo San Dalmazzo dove fu medico condotto. Fu anche consigliere comunale a Frassino per il Movimento Occitano.

Scelse di entrare nella Resistenza quando suo fratello Carlino, campione nazionale di salto in alto e anche lui partigiano, venne catturato e fucilato.

Visse episodi rocamboleschi che raccolse in alcuni racconti. Scampò alla deportazione in Germania, entrò nella Brigata Giustizia e Libertà in Langa ma venne catturato dai fascisti. Si salvarono solo in due. Dopo il periodo partigiano, tornò a fare il medico, prima nelle Langhe, poi in Val Varaita.

A Melle conobbe Tavio Cosio, farmacista e poeta, suo più caro amico.

Piero Giusta verrà ricordato con parole, musica e fotografie. Seguirà un rinfresco offerto dall’Associazione Tavio Cosio