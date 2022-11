Cuneo: entra nel vivo la rassegna '8 marzo è tutto l'anno - 25 novembre 2022'

Entra nel vivo "8 marzo è tutto l’anno - 25 Novembre 2022", la rassegna organizzata dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, Laboratorio Donna e la Rete Antiviolenza Donne del Comune di Cuneo per stimolare la riflessione collettiva sulle cause culturali e sociali della violenza sulle donne e, al tempo stesso, ricordare che le donne in difficoltà non sono sole e che esiste una rete di servizi che le può aiutare.

Ricordiamo che fino al 25 novembre è possibile iscriversi ai corsi comunali di autodifesa femminile, realizzati in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS.

Tra le novità di quest’anno, l’animazione delle panchine rosse dislocate in città e frazioni, colorate di rosso in ricordo delle donne vittime di femminicidio. Il 25 novembre è in programma anche un’animazione della panchina di Piazza Audiffredi adottata da consigliere e consiglieri, sindaca e assessori della Città di Cuneo.

Qui di seguito il programma completo delle prossime iniziative:

- Dal 1° al 25 novembre

Contrada Mondovì

PANCHINA ROSSA PENSIONATI CISL CUNEESI E COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO-AREA ANTIVIOLENZA

Animazione di Contrada Mondovì, con la collaborazione dei commercianti. Gli alunni e le alunne dell’Istituto Grandis di Cuneo saranno chiamati ad esprimersi con messaggi personalizzati e a comporre delle opere d’arte. I lavori verranno poi donati ai commercianti per esporli all’interno dei loro esercizi commerciali per tutto il mese di novembre.

A cura della Cooperativa sociale Fiordaliso, in collaborazione con i Pensionati CISL cuneesi.

- Lunedì 21 novembre

h. 16.00 - 18.00 Via Luigi Teresio Cavallo - Giardini Primo Levi (Area centro commerciale Quartiere San Paolo

PANCHINA ROSSA AMICI DELLE BIBLIOTECHE E DELLA LETTURA ODV- I GIOVANI DELLA BOA

Laboratorio ludico creativo per bambine/i di età 6/10 anni.

Porte aperte in Biblioteca Cuneo Sud, con consigli speciali di lettura.

A cura di Cooperativa Emmanuele e Associazione Amici delle Biblioteche e della lettura ODV

- Martedì 22 novembre

h. 16.30 - 19.00 Webinar online

https://bit.ly/3s2HISl

VIOLENZA, MOLESTIE, DISCRIMINAZIONI SUL LUOGO DI LAVORO BASATE SUL GENERE

Incontro rivolto alla popolazione per promuovere un’accurata informazione e sensibilizzare sul fenomeno, sugli strumenti e i servizi presenti. Interviene la Consigliera di Parità Provinciale.

Per informazioni: openday@ospedale.cuneo.it

A cura di AO S. Croce e Carle di Cuneo e ASL CN1

- Giovedì 24 novembre

h. 9.30 - 13.00 Auditorium Varco - Via Pascal 5/C

L’AMORE NON COLPISCE IN FACCIA

Convegno/spettacolo in continuità con il progetto avviato dal Coordinamento di Genere dei Pensionati Cisl cuneesi “Una panchina al mese perchè un giorno solo non basta”. Avviato nel settembre del 2021 a Cuneo con l’adozione di una panchina rossa in contrada Mondovì, il progetto ad oggi è arrivato in 15 Comuni della provincia. La mattinata del 24 novembre sarà costituita da momenti artistici curati da scuole, scuole di danza e compagnie teatrali. Queste performances saranno occasione per le riflessioni e le analisi dei relatori, tra cui Amnesty International Cuneo e l’associazione il Cerchio degli Uomini.

A cura di Coordinamento di Genere dei Pensionati Cisl cuneesi.

- Giovedì 24 novembre

h. . 16.00 - 17.00 Largo Caraglio

PANCHINA ROSSA LA PULCE D’ACQUA CENTRO AGGREGATIVO GIOVANILE

Installazioni artistiche risultato del laboratorio sugli stereotipi di genere a cura delle ragazze e dei ragazzi del centro aggregativo La Pulce d’Acqua.

A seguire merenda e tornei al centro aggregativo La Pulce d’Acqua (età 11/18 anni).

A cura di Cooperativa Emmanuele, in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese

- Giovedì 24 novembre

h. 20.30 - Via Felice Cavallotti, 10 Sala Gruppo Sportivo A.N.P.S.

INCONTRO POLIZIA DI STATO

Incontro aperto alla cittadinanza. La Polizia di Stato, in collaborazione con il C.P.O. dell’Ordine degli Avvocati, introduce i profili e gli strumenti legali per contrastare la violenza sulle donne, a cui seguirà una dimostrazione di alcune tecniche di autodifesa proposte dagli istruttori qualificati, appartenenti all’Associazione Nazionale Polizia di Stato.

A cura di Polizia di Stato, in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati Cuneo

- Venerdì 25 novembre

h. 9.30 - Intersezione rotonda corso Francia/via Pertini/via Pavese

ROSE GIALLE

Posa di un cuscino di rose gialle accanto alla lapide dedicata alle donne vittime di violenza.

A cura di Zonta Club Cuneo

- Venerdì 25 novembre

h. 10.30 – 12.30 Riservato alle scuole - ore 21.00 – Per tutti, fino ad esaurimento posti

Teatro Toselli – Via Teatro Toselli, 9

PICCOLI CRIMINI CONIUGALI

Spettacolo teatrale di Eric-Emmanuel Schmitt, regia Marina Morra, compagnia teatrale la Corte dei Folli.

Quando vediamo un uomo e una donna davanti al sindaco o al prete, dobbiamo veramente chiederci quale dei due sarà l’assassino. “Piccoli crimini coniugali” è una commedia nera con una suspense sorprendente, un vero divertimento ma anche una saggia riflessione sulla madre di tutte le guerre: quella dentro la coppia.

Per info: noi4you.cn@gmail.com – 375 5518066 A cura di Associazione Noi4You Cuneo

- Venerdì 25 novembre

h. 11.00 - Piazza Galimberti

PANCHINA ROSSA CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI CUNEO - COMITATO PARI OPPORTUNITÀ E MAESTRI DEI CORSI DI AUTODIFESA FEMMINILE

Letture di brani e riflessioni

A cura di CPO Ordine degli Avvocati Cuneo e Amnesty International Cuneo

- Venerdì 25 novembre

h. 13.00 - Area relax Santuario Angeli

PANCHINA ROSSA ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITÀ - PARCO FLUVIALE GESSO E STURA

Piccoli trattamenti shiatsu per prendersi cura di sé con Gisella Bongiovanni e il suo staff Gis-Shiatzu Cuneo.

Portare un tappetino.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

A cura del Parco fluviale Gesso e Stura

- Venerdì 25 novembre

h. 14.30 - Viale Angeli Paperino Club

PANCHINA ROSSA TELEFONO DONNA/CUNEO PEDONA RUGBY

Un momento di riflessione con studenti e studentesse delle Scuole medie indirizzo musicale dell’I.C. Viale Angeli attraverso la musica, installazioni artistiche e letture.

A cura di Associazione Telefono Donna Cuneo

- Venerdì 25 novembre

h. 14.30 - 16.00 Corso Dante

PANCHINA ROSSA TERZIARIO DONNA CONFCOMMERCIO CUNEO/GIOVANI IMPRENDITORI

Le Imprenditrici di Terziario Donna e i Giovani Imprenditori danno voce, attraverso racconti, alla complementarietà di genere quale valore per una crescita consapevole dei giovani e delle giovani, futuri collaboratori delle imprese. “Lo Zippi Zabaione di Pippi” allieterà i momenti trascorsi insieme.

A cura delle Imprenditrici di Terziario Donna e dei Giovani Imprenditori

- Venerdì 25 novembre

h. 16.00 Parco fronte Scuola Primaria di Ronchi

PANCHINA ROSSA LA COMUNITA’ DI RONCHI

Festa di inizio anno del doposcuola di Ronchi, in concomitanza con il 25 novembre, con i bambini e le bambine dall’infanzia alle scuole medie che addobberanno la panchina rossa con le loro opere, ispirazioni per una riflessione in più.

A cura del Comitato di Frazione Ronchi

- Venerdì 25 novembre

h. 18.00 Piazza Audiffredi

PANCHINA ROSSA CONSIGLIERE E CONSIGLIERI, SINDACO, ASSESSORE E ASSESSORI DELLA CITTÀ DI CUNEO

Momenti di animazione.

A cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo

- Lunedì 28 NOVEMBRE

h. 10.00 Viale degli Angeli, fronte ITC Bonelli

PANCHINA ROSSA MAI+SOLE

Momenti di animazione con studenti e studentesse dell’ITC Bonelli, con letture di testi, storie e testimonianze dei ragazzi della Comunità Cenacolo.

A cura dell’Associazione Mai+Sole

- Mercoledì 30 novembre

h. 10.00 – 12.30 Riservato alle scuole

Ore 18.00 – Per tutti, fino ad esaurimento posti

Cinema Monviso - Via XX Settembre, 14

LIBERE DI…VIVERE

Docufilm sulla violenza economica di genere e le sue devastanti conseguenze. Racconto coraggioso e coinvolgente del regista Antonio Silvestre che mescola interviste reali a storie cinematografiche. Metafora della narrazione il tango, il ballo per eccellenza.

Fondazione Global Thinking Foundation.

Per info: segreteria@gltfoundation.com

A cura di Zonta Club Cuneo e Telefono Donna