Al Toselli di Cuneo lo spettacolo "Piccoli crimini coniugali" per la giornata contro la violenza sulle donne

Nell’ambito della rassegna “8 marzo è tutto l’anno”, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’Associazione Noi4you venerdì 25 novembre a Cuneo, nella bellissima cornice del Teatro Toselli, ha organizzato uno spettacolo teatrale dal titolo “Piccoli crimini coniugali”; la mattina, alle h 10:30 riservato alle scuole Superiori di Cuneo, e la replica serale alle h. 21:00 aperta a tutti con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

La compagnia teatrale “la Corte dei Folli” di Fossano porterà in scena “Piccoli crimini coniugali” di Eric-Emmanuel Schmitt con gli attori Cristina Viglietta e Pinuccio Bellone che , sul palco,interpreteranno i personaggi di “Lisa” e “Gilles”.

“Piccoli crimini coniugali” ha avuto un’adesione e apprezzamento inaspettato da parte del pubblico italiano e ha partecipato a diverse rassegne e concorsi nazionali con diversi riconoscimenti come “migliori attori” a Cristina Viglietta e a Pinuccio Bellone definiti “due titani sulla scena sia fisicamente che artisticamente”.

“ Con piacere e entusiasmo abbiamo aderito all’invito dell’Associazione Noi4you per portare nuovamente in scena il capolavoro di Eric Emmanuel Schmitt, “Piccoli crimini coniugali”, un vero e proprio manifesto volto alla costruzione del rapporto di coppia durature e scevro da qualsivoglia forma di prevaricazione. Senza se e senza ma, il nostro costante impegno per far sì che un messaggio antitetico alla violenza ma foriero di amore e rispetto reciproco possa, in questa occasione, portare un minimo contributo alla sensibilizzazione di tutti i problemi legati alla condizione femminile. Vi aspettiamo in teatro. “ queste le parole degli attori Cristina Viglietti e Pinuccio Bellon.

Lo spettacolo verrà presentato la mattina del 25 novembre agli studenti degli Istituti Superiori cuneesi che hanno aderito da subito, con entusiasmo.

Sempre il 25 novembre, alle h. 21:00, lo spettacolo verrà replicato per la cittadinanza. Nell’occasione verrà distribuito agli spettatori un simpatico gadget per la quale realizzazione hanno partecipato le volonarie e gli alunni la Scuola elementare di Carassone (CN) .

L’evento proposto da Noi4you, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con il supporto dell’assessorato alle Pari Opportunità e alla Cultura del Comune di Cuneo, fa parte di una rassegna di appuntamenti con il duplice obiettivo di continuare a stimolare una riflessione collettiva sulle cause culturali e sociali delle violenza sulle donne e al tempo stesso far conoscere l’esistenza di una rete di aiuto locale per tutte le donne vittime o comunque testimoni di situazioni di violenza.

“L’associazione Noi4you è una piccola realtà che non opera sull’urgenza nelle situazioni di violenza, ma sostiene le persone ad investire sul proprio benessere in modo da riconoscere situazioni spiacevoli e potenzialmente pericolose“ le parole della dott.ssa Marro Monica, Presidente dell’Associazione “per questa ragione abbiamo trovato lo spettacolo Piccoli Crimini Coniugali una bella riflessione su tematiche importanti quando si promuove il rispetto nelle relazioni: dialogo, ascolto, gelosie, indipendenza e molto altro”.

Noi4you ringrazia la Cassa di Risparmio di Fossano e Albalanga di Bene Vagienna (CN) per i preziosi contributi rivolti a sostenere l’Associazione per la realizzazione dell’evento.

Per ogni altra informazione si può contattare Noi4you via mail: noi4you.cn@gmail.com, oppure telefonicamente cell. 375 5518066 .