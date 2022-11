"Spazio per crescere insieme": al Mallé di Dronero il secondo appuntamento de "L'Orecchio del Mallé"

L'inconfondibile timbro delle chitarre, con le melodie suonate dai ragazzi della classe musicale dell'Istituto Comprensivo di Dronero, diretti dal professor Alberto Savatteri. L'entusiasmo e la bravura di Miss Maria, che anche quest'anno accompagna i bambini alla scoperta delle emozioni, in un connubio prezioso tra arte e musica.

Al museo civico Luigi Mallé di Dronero, per il secondo anno consecutivo, lo scorso sabato, 12 novembre, è partito il progetto "L'Orecchio del Mallé".

Il museo che diviene "spazio per crescere insieme", luogo nel quale le famiglie con i bambini avvicinano il mondo unico e avvolgente delle creazioni artistiche e musicali. Il focus è incentrato sullo storico delle arti Luigi Mallé (Torino, 1920-1979) e la sua passione per la musica. Essa diviene il filo conduttore per attraversare la sua vicenda biografica e per avvicinare il pubblico delle famiglie con bambini in maniera non convenzionale alle opere della collezione del museo. Sguardo, inoltre, alle eloquenti opere della mostra temporanea "Il serraglio immaginario" del maestro Stefano Faravelli.

Ad essere consegnato ai ragazzi della classe musicale, da parte della curatrice del curatrice Ivana Mulatero, un quaderno pentagrammato con in copertina il simbolo del progetto. Ai bambini, invece, in dono un quaderno con i fogli disegnati.

Elogio all'ascolto, all'ispirazione ed alla creatività. Domani pomeriggio, sabato 19 novembre, alle ore 16 ci sarà il secondo appuntamento di questa bella iniziativa, con la frizzante Miss Maria, la curatrice Ivana Mulatero ed i ragazzi della classe di flauto traverso dell'I.C. di Dronero guidati dalla professoressa Sara Rinaudo.

Partecipazione gratuita, su prenotazione (0171.291014 / 3478878051. E-mail: museo.malle@comune.dronero.cn.it).

“L’Orecchio del Mallé”, progetto educativo e d’intrattenimento ideato e co-guidato da Ivana Mulatero, è realizzato per volontà del Comune di Dronero con la collaborazione dell’AFP, ed è sostenuta dalla Fondazione CRC e dalla Regione Piemonte.