A Cuneo l’AFP forma DATA ANALYST immediatamente occupabili. Ultimi posti disponibili

Presso l’AFP di Cuneo sta per partire il corso di Tecnico di Sviluppo Software

Oggigiorno, le aziende possono disporre di notevoli quantità di dati. Pensiamo, per esempio, alle carte fedeltà, agli abbonamenti, ai Social Network, all’invio di mail o alle query sui motori di ricerca. Questi dati ricoprono un’importanza tale da poter indirizzare significativamente il business aziendale, ma risultano poco utili se non sono gestiti, studiati e codificati nel modo corretto.



Una figura professionale in grado di sviluppare applicazioni software sulla base di analisi e specifiche tecniche e funzionali fornite dall'analista e/o dal capo progetto. L'ambiente di sviluppo scelto è Microsoft Visual Studio in virtu' della sua diffusione sul mercato, della sua adattabilità a diversi linguaggi di programmazione e delle sua caratteristica di consentire lo sviluppo di applicazioni multipiattaforma.



Lo sviluppatore/progettista/analista software è una delle figure più ricercate dell'era digitale. Può operare presso società di consulenza informatica, in aziende di servizi e/o produzione o come freelance a livello internazionale.



Corso Gratuito della durata di 1000 (Lezione: 584, stage: 400, esame: 16)



Per ogni ulteriore è specifica informazione è consultabile la scheda corso (clicca qui)



