A Cuneo inauguarata la prima panchina bianca in ricordo delle vittime della strada

È stata inaugurata questa mattina, domenica 20 novembre, alle 11.30 a Cuneo la prima panchina bianca in ricordo delle vittime della strada.



Si tratta di un progetto, promosso dal Comune di Cuneo – Ufficio Mobilità in collaborazione con l’Ufficio Pianificazione Strategica e si inserisce nelle politiche adottate dall’Amministrazione Comunale per un ridisegno della città più a misura di persona nell’ambito delle politiche di mobility management di area e delle iniziative di sensibilizzazione dei progetti “Cuneo Pedala e Cammina” e “Cuneo per lo Sviluppo Sostenibile”.



Il progetto nasce da un’idea che punta a coinvolgere la collettività sul tema della sicurezza stradale in un anno nero per i morti sulle strade nella nostra provincia. Nel 2005 l’ONU ha proclamato la “Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada”. Da allora anche l’Italia celebra la ricorrenza con l’obiettivo di individuare strategie, misure e azioni di maggiore efficacia da intraprendere per raggiungere l’obiettivo di dimezzare il numero di decessi sulle strade italiane.



All'inaugurazione della panchina tra Corso Nizza e Corso Dante erano presenti questa mattina la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero con gli assessori Sara Tomatis, Alessandro Spedale, Luca Pellegrino e Cristina Clerico e il Prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo.



Il messaggio che custodisce la panchina bianca è simbolico e metaforico e volto a diffondere la necessità di ricordare che ogni giorno moltissime persone e in particolare i soggetti più deboli (pedoni, bambini, ciclisti) perdono la vita o subiscono infortuni gravi causati dal mancato rispetto delle regole del Codice della strada.



Sulla panchina cuneese troverà spazio il motto #lastradaèditutti, che la Fondazione Michele Scarponi, partner di progetto, utilizza quale elemento di comunicazione per trasmettere i valori che mettono al centro il rispetto dei soggetti deboli della strada.