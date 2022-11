Cacciatore cade in un canalone in alta Valle Stura. Interviene l'elisoccorso

Intervento del Soccorso Alpino Speleologico piemontese nella giornata di oggi, domenica 20 novembre alle 12, presso la Comba della Lama, nel comune di Sambuco, in alta Valle Stura, per soccorrere un cacciatore precipitato in un canalone.



Inviato sul posto il Servizio Regionale di Elisoccorso con una squadra del Soccorso Alpino a supporto. L'uomo è stato recuperato e ricoverato in ospedale a Cuneo con un codice giallo.