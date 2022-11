Saluzzo, è mancato il geometra Franco Merenda

È mancato all’età di 92 anni, alla casa di riposo di Scarnafigi, il geometra Franco Merenda, figura nota a Saluzzo per essere stato per tanti anni responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.



Merenda, negli anni della sua gioventù, era stato il primo presidente della Pro loco della Valle Varaita.

Fu tra i primi, in virtù di questo suo ruolo, a sollecitare gli amministratori della valle e la Provincia a realizzare la strada del Colle dell’Agnello, avendone colto le potenzialità turistiche.



Lascia i figli Enrico con Tiziana, Sergio con Bruna e i nipoti: Carlo, Michele con Catalina, Elena, Martina, Silvia e Stefano.



Il rosario verrà recitato questa sera, giovedì 24 novembre, alle ore 18 nella chiesa di San Bernardino e alle 20 nella parrocchia di Melle, il paese della valle Varaita cui era particolarmente legato e dove trascorreva le vacanze estive.



I funerali venerdì 25 novembre a Saluzzo, alle 14,30, nella parrocchia di San Bernardino.



Dopo le esequie la salma proseguirà per Melle dove verrà tumulata nella tomba di famiglia dove già riposa la moglie.