AAA: il quartiere Oltre-ferrovia di Bra è rimasto senza banca

Stiamo parlando della filiale BPER Banca, in via Piumati, punto di riferimento per i tanti abitanti della zona, che è stata chiusa nel 2020. “Un disservizio che dura già da troppo tempo e che sta creando difficoltà a tutti” è la segnalazione di Mario Porello , presidente del Comitato di quartiere Oltre-ferrovia.

“Come Comitato di Quartiere, a nome dei residenti, chiediamo la riapertura della filiale bancaria BPER nei locali che sono di proprietà della stessa. Il quartiere Oltre-ferrovia ha un’alta densità abitativa e conta più di 5mila residenti e numerose attività artigianali e commerciali. Esistono inoltre otto grandi imprese attive da molti anni a livello nazionale e internazionale: Arpa Industriale; Bragas Srl; Bra Servizi Srl; Germanetti Srl; Magazzini Montello Spa; Rolfo Spa; Rolfo Service; Rolfo Plastic Gall. Oltre a Mercatò Local, Lidl, Cantine Ascheri, farmacia Fides e Istituto Salesiano. La presenza di un istituto di credito in questa porzione della città è assolutamente necessaria, considerando le numerose operazioni bancarie che vengono effettuate giornalmente. I residenti avrebbero il vantaggio di non doversi recare appositamente nella sede principale di via Principi di Piemonte, evitando notevoli difficoltà di traffico e di parcheggio. Disagi inimmaginabili per tanti anziani. Segnaliamo inoltre che l’attuale bancomat esistente in via Piumati non sempre è funzionante e andrebbe sostituito con un modello più evoluto. Vogliamo chiedere alle istituzioni di aiutarci in qualche modo”, conclude la segnalazione. Bè, il messaggio è lanciato.