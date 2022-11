La città di Cuneo verso un percorso di cittadinanza attiva per la gestione dei Beni Comuni

Il Comune di Cuneo riprende il percorso della gestione partecipata dei Beni Comuni. Con l’approvazione dell’Ordine del Giorno n.3 approvato nel Consiglio Comunale di lunedì 28 novembre 2022, l’Amministrazione riapre il tavolo di lavoro volto a promuovere iniziative di cittadinanza attiva.



Il tema verrà già trattato nelle prossime settimane nelle apposite Commissioni Consiliari che avranno il compito di valutare e concretizzare le possibilità tramite un regime temporaneo di adozione sperimentale delle linee di indirizzo delineate nella delibera approvata dalla Giunta in data 14 aprile 2022, la quale poneva al centro lo sviluppo di attività relative al tema dei Beni Comuni e in generale alla valorizzazione di spazi con prevalente vocazione sociale, culturale e aggregativa, ampliando la collaborazione con le energie della città già coinvolte e coinvolgibili nel percorso anche in nuove direzioni, quali ad esempio la rigenerazione dei quartieri e delle frazioni, la coesione sociale, la rivitalizzazione delle comunità locali.



Da qui verranno elaborati (e successivamente presentati in Consiglio) un “Patto di collaborazione” e uno specifico Regolamento che attivino appunto un’esperienza di produzione normativa partecipata (aperta ai contributi di cittadini attivi, gruppi informali, associazioni riconosciute e altri operatori) e corroborata dalle esperienze di concreta applicazione. Un Regolamento sarà poi realizzato per l’amministrazione condivisa dei Beni Comuni, previo esame nella Settima Commissione Consigliare.



Si tratta dunque di una risposta democratica e innovativa al bisogno diffuso dei cittadini di essere parte attiva del cambiamento attraverso la cura e la rigenerazione dei Beni Comuni di cui la Città di Cuneo dispone.