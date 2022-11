A Bra una mattinata di studi sulla figura di Giovanni Giolitti

Sabato 3 dicembre, dalle 10-30 alle 12, in occasione dei 180 anni dalla nascita di Giovanni Giolitti, si terrà una lezione del professor Pierangelo Gentile dell'Università di Torino e del Centro Giolitti per lo studio dello Stato.

L'iniziativa promossa dal Liceo Giolitti - Gandino, in collaborazione con il Dipartimento di studi storici dell'Università di Torino e con il Centro Europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato, si terrà presso l'Auditorium della Banca Bper di Bra (ex Cassa di Risparmio di Bra) in via Sarti 8.