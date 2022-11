Tutto pronto per "Loano Christmas": sabato 3 dicembre il taglio del nastro

Sabato 3 dicembre a Loano sarà già tempo di calarsi nell'atmosfera natalizia. Il primo sabato dell'ultimo mese dell'anno coinciderà infatti con l'inaugurazione del “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà: un grande classico del Natale loanese, quest'anno pronto a tornare con una configurazione più ampia e completamente rinnovata.

Appuntamento alle ore 15.00 per un pomeriggio che vedrà il taglio del nastro alla presenza dell'amministrazione comunale e la partecipazione della madrina dell'evento: Miss Liguria 2022, Mariela Nunez Suriel. Sempre alle ore 15.00 inaugurazione anche della grande pista di pattinaggio presente nella vicina piazza Italia: uno spettacolo di cerchio aereo che aprirà le danze per un'attrazione che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l'ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. Il tutto sarà accompagnato dalla fantastica atmosfera che si concretizzerà per le vie del centro, una parata di led infatti garantirà un'illuminazione mozzafiato.

Immancabili le casette di legno con le magiche decorazioni realizzate a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente, che proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Assolutamente da non perdere le delizie dello street-food, d'obbligo per accompagnare lo shopping tra le casette e che quest'anno potranno contare su tante nuovissime golosità.

I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e da animazioni per i più piccini (sempre a partire dalle 16) e proprio per i bambini sarà presente Babbo Natale: andandolo a trovare nella sua accogliente casetta sarà possibile fare una foto con lui e consegnarli direttamente la letterina in vista della notte del 25 dicembre.

E gli orari di apertura del mercatino? Il via alle danze è fissato per sabato 3 e domenica 4 dicembre; poi da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre; sabato 17 e domenica 18 dicembre; da venerdì 23 dicembre a domenica 8 gennaio 2023 (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19; la domenica dalle 10 alle 19). La pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23. Tutte le informazioni su treninimiletto.it.

Sulla pagina Facebook "Loano Christmas" sarà inoltre possibile trovare le informazioni e gli aggiornamenti su tutte le manifestazioni natalizie (pomeriggi in musica, street food per le vie del centro, gare podistiche, passeggiate a cavallo in spiaggia ma non solo) in programma a Loano nel corso delle festività.