I Vigili del Fuoco di Cuneo tra i protagonisti di IllumiNatale 2022

Ci saranno anche i Vigili del Fuoco tra i protagonisti della seconda edizione di IllumiNatale, l’insieme di appuntamenti natalizi che si terranno a Cuneo dall’8 dicembre all’8 gennaio 2023.

Una collaborazione che gli organizzatori della manifestazione hanno fortemente voluto per far scoprire le attività del Comando Provinciale cuneese a tutti i cittadini, sia bambini che adulti.

Come da tradizione, domenica 4 dicembre verrà festeggiata la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei pompieri. Dalle ore 10, in piazza Galimberti, saranno esposti i mezzi dei Vigili del Fuoco e alle 11 si terrà un saggio professionale, seguito dalla messa in Duomo.

Il 18 dicembre sarà una “Domenica di fuoco” in corso Giolitti, in cui i pompieri esporranno attrezzature e mezzi, terranno delle dimostrazioni di tecniche di intervento e con Pompieropoli i bambini potranno scoprire da vicino le loro attività. I più piccoli potranno divertirsi anche alla vigilia, sabato 24 dicembre: dalle 15 in piazza Galimberti con Babbo Natale e i Vigili del Fuoco di Cuneo. L’ultimo appuntamento è per il 6 gennaio dalle 15 con “La Befana del Vigile” sempre in piazza Galimberti.

L'ingegner Corrado Romano, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco: “Siamo veramente contenti di essere presenti con diverse iniziative all’interno di IllumiNatale. Per noi è importante un contatto diretto con il pubblico, in quanto permette di rendere più consapevoli i cittadini e far conoscere le nostre modalità di intervento. In particolare è sempre molto bello intrattenere i bambini, che rimangono affascinati dalle attività dei nostri pompieri”.