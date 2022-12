Arriva la neve, annullato il White Saturday in via Roma a Cuneo

Doveva essere l’evento clou per presentare la stagione invernale alle porte con tutte le stazioni sciistiche presenti, ma la neve “ha deciso" di prendersi tutto lo spazio, facendo ben sperare per una stagione che si spera generosa di precipitazioni.

È di questa mattina la decisio dell'ATL del Cuneese di annullare il “White Saturday” organizzato in collaborazione con Cuneo Neve e con il Patrocinio del Comune di Cuneo: “Dopo aver monitorato con particolare attenzione le previsioni per la giornata di domani sabato 3 dicembre, ci troviamo purtroppo costretti ad ANNULLARE l’iniziativa. La decisione è stata presa in considerazione del peggioramento della situazione meteorologica. Crediamo che la sicurezza di tutti sia una priorità e lasciamo dunque che sia la natura a rendere bianco questo White Saturday, augurando a tutti una buona stagione invernale”.

“Rimandiamo l'evento al prossimo anno - aggiunge Roberto Gosso, presidente di Cuneo Neve -, e aspettiamo a braccia aperte la neve. Per adesso non mi sbilancio su eventuali aperture anticipate, ma siamo pronti, anche le stazioni sciistiche più piccole. Tutto fa pensare al meglio per le vacanze di Natale sulla neve”.

“Ci auguriamo che questa nevicata sia davvero di buon auspicio per una stagione invernale... con i fiocchi!” aggiungono dall'ATL del Cuneese, che tiene a ringraziare tutti gli espositori che avrebbero partecipato al “White Saturday”: II Reggimento Alpini di Cuneo, Confcommercio, Consorzio Conitours, Consorzio Turistico Valle Maira, Unione Montana Valle Stura, Terres Monviso, Parco Fluviale Gesso e Stura, Aree Protette delle Alpi Marittime, Parco del Monviso, Fan Club Marta Bassino, Global Mountain,Gruppo Sportivo Alpini Sez. Cuneo, Croce Rossa Italiana, Centro Sportivo Marguareis, Sci Club Alpi Marittime e Centro Fondo Entracque, DiscesaLiberi, Ass. P.A.S.S.O., Prime Ski & Snowboard School, Vernante (Comune e Pro Loco), Comune di Argentera, Sangiacomo & Cardini Ski, Viola St. Gréé, Garessio 2000, Lurisia Monte Pigna, Ass. Culturale Kyé+, Stazione sciistica di Entracque e Sci Club Entracque, Riserva Bianca di Limone Piemonte, Mondolé Ski e Ass. Turistica Mondolé, Pian Muné, Rucaski, Comune di Sampeyre e Sampeyre 365, La Canunia, Ranch Alpi del Mare e il Circolo Magico Blink per la proposta di animazione.