A Peveragno una serata sulle manovre salvavita con medici e infermieri del Soccorso Alpino

Sabato 3 dicembre alle ore 21 a Peveragno, presso il centro polifunzionale “A la sousta” in piazzale ex campo sportivo, medici ed infermieri del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese terrano una serata informativa per la popolazione sulla catena della sopravvivenza e sull’importanza delle manovre salvavita precoci.

Quindi riconoscere lo stato di una persona in arresto cardiaco, l’esecuzione della rianimazione cardio polmonare con l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), presenti ed attivi nel territorio comunale, nonché, in genere, presso impianti sportivi, comprensori sciistici e in dotazione alle squadre del soccorso alpino. La serata è libera ed aperta a tutti.