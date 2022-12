Ascensore bloccato all'ospedale di Fossano: allarme rientrato in meno di mezz'ora

Intervento nella prima mattina di oggi, sabato 3 dicembre, per un allarme relativo a un ascensore bloccato all'interno dell'ospedale S.S. Trinità di Fossano, in via Ospedale Maggiore.

La chiamata è stata effettuata poco dopo le ore 7 di oggi. All'interno della cabina alcune persone sono rimaste bloccate per diversi minuti.

Alle 7,30 l'allarme è rientrato dopo l'intervento congiunto di tecnici e della squadra dei vigili del fuoco di Fossano. Sul posto era stata inviata una squadra dei vigili del fuoco di Cuneo, poi rientrata, visto che l'ascensore era già stato ripristinato.