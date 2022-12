Zampedri, al lavoro con Azione per mettere al centro i temi della nostra città

È dei giorni scorsi la notizia dell'adesione ad Azione di Gianluca Zampedri, già candidato sindaco a Savigliano e oggi consigliere comunale, che permette agli azionisti di Carlo Calenda di entrare in consiglio comunale.

Gianluca Zampedri dichiara: "Ho scelto di aderire ad Azione e al Terzo polo perché ritengo sia la vera alternativa che meglio rappresenta i valori moderati e liberali in cui mi riconosco da sempre.

Con il gruppo saviglianese di Azione e la lista civica che ho contribuito a fondare siamo al lavoro per portare in consiglio comunale le istanze e le proposte di maggiore interesse per la città: il mio contributo vuole essere concreto e pragmatico. Ringrazio il deputato e vicesegretario di Azione Enrico Costa che, fin da subito, ha riposto fiducia e stima nei miei confronti."

"Ritengo fondamentale - osserva Zampedri - che il territorio saviglianese si ispiri al metodo di lavoro che il neo Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, che non ho esitato ad appoggiare alle scorse elezioni, sta svolgendo sul territorio, azione, la sua, caratterizzata da concretezza, metodo, visione amministrativa e pragmatismo: fin dalle prime settimane ha dimostrato di essere un Presidente attento alle esigenze delle città di tutto il territorio della Granda."

Guardando a Savigliano, poi, Gianluca Zampedri aggiunge: "Penso che la mia adesione al progetto di Azione costituisca un'opportunità per Savigliano e per la sua amministrazione, con la quale intendiamo mantenere l'attuale rapporto di collaborazione che in questi mesi si è rivelato fattivo, con l'auspicio che il contributo da noi apportato possa diventare ancora più importante e concreto. Infine, intendo dare il mio personale contributo alla crescita del gruppo di Azione in città, che sono sicuro si radicherà e che saprà bene analizzare i temi di maggior interesse e rilevanza per la nostra città, confrontandosi con cittadini, imprese e associazioni del territorio."