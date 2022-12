Tra i borghi presepe più belli d'Italia c'è anche Neive

Ad inserirlo nell'elenco dei borghi presepe più belli d'Italia, assieme ad altri 15 paesi sparsi per lo Stivale, è stato il sito travel.thewom.it

Neive, già da diversi anni tra i borghi più belli, è anche un borgo che ben si presta a ricordare un presepe, grazie alla sua impronta medievale e alla sua bellissima posizione. Un borgo incantato e sospeso, come rimasto fuori dal tempo.

La presenza di un paese della Langa in questa lista che seleziona, in tutta Italia, solo 16 piccoli centri, conferma il momento magico delle Langhe, sempre più meta turistica raffinata ed esclusiva. Non solo i più blasonati Barolo o Monforte, ma anche centri "minori", che hanno mantenuto intatta la loro autenticità.

Questa la descrizione di Neive presente nel sito:

Un insieme di casette dai tetti rossi circondate da vigneti, siamo a Neive, un piccolo gioiello piemontese delle Langhe in provincia di Cuneo.

Anche se il castello non esiste più, tutto l'impianto medievale è rimasto pressoché intatto. Visitarlo significa fare un viaggio indietro nel tempo.

Tra le colline coltivate a vigneti si fanno passeggiate e degustazioni, si va in bicicletta e a cavallo".

Verso l'imbrunire, magari avvolti nella nebbia, la magia è assicurata.