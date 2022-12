A Manta consegnate le borse di studio e la Costituzione ai maggiorenni

Si è svolta venerdì 2 dicembre presso la Chiesa di Santa Maria del Monastero la cerimonia per la consegna della Costituzione della Repubblica Italiana a tutti i cittadini mantesi che nel 2022 hanno raggiunto la maggiore età e le borse di studio per tutti gli studenti meritevoli selezionati dalla commissione di valutazione.

Torino con votazione 110 e lode, borsa di studio finanziata per metà dal figlio Conte Carlo del Rege e per metà dal Comune.

In merito al premio speciale per l'anno scolastico 2021/2022 assegnato pochi giorni orsono è doveroso segnalare che oltre al vincitore anche la dott.ssa Bodino Francesca e la dott.ssa bravo Chiara risultavano aver conseguito la medesima votazione di 110 e lode, tutti nella medesima annata e tutti nel corretto iter temporale scolastico; il premio pertanto è stato assegnato, come da regolamento, assumendo parametri non dipendenti da rendimenti scolastici.

A tal proposito un particolare ringraziamento va al giovane imprenditore mantese Emanuele dott. Mariano Delsoglio, laureato in Scienze storico-religiose della Facoltà di Lettere e Filosofia e titolare di un’impresa di pulizia, il quale, venuto casualmente a conoscenza di questa curiosa ma significativa situazione, ha voluto premiare ugualmente i due laureati esclusi raddoppiando l’entità del premio da riconoscere in misura pari al 50% ciascuno, borsa di studio in memoria dei nonni Delsoglio Luigi e Ferrua Serafina per il supporto morale dagli stessi ricevuto durante il suo corso di studi a seguito della prematura perdita in giovane età della mamma.