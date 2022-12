Ad Alba tutti di fronte allo schermo per l'inizio della sfida Francia-Marocco [FOTO]

C'è grande attesa ad Alba così come in tutta la Granda per la sfida che inizierà alle 20 tra Francia e Marocco.

I Leoni dell'Atlante proveranno a portare avanti la scia positiva di vittorie che li ha visti imporsi su Spagna e Portogallo e approdare alla semifinale dei Mondiali del Qatar 2022.

Ad Alba la comunità marocchina è pronta a tifare la propria squadra, prima Nazionale del continente africano a raggiungere questo risultato, con bandiere e striscioni. Due i punti in cui si sono dati appuntamento per seguire il match nella capitale delle Langhe: il bar dell'oratorio di Cristo Re, nell'omonima piazza, e il Cafè Twiga di corso Asti.