Sabato in biblioteca a Saluzzo c'è l'escape room

L’’obiettivo è trovare il modo di scappare in un dato tempo. E’ l’«escape room», il gioco in cui si è chiusi in una stanza e bisogna riuscire ad uscirne, scovando e interpretando indizi e prove.

Si chiama «Come ti leggo un assassino» ed è organizzato dalla biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi” di Saluzzo con Elena Sardi. L’appuntamento è nei locali della “Sezione Ragazzi” alle 15 di sabato 17 dicembre, per bambini e giovani dagli 11 anni in su. La partecipazione è gratuita e ci sono un massimo di 15 posti.

"Abbiamo organizzato – dicono dalla biblioteca - un'ora di travestimenti, piste da seguire, mappe da decifrare, indizi da trovare. Mettetevi nei panni della vittima, scovate il tuo assassino. Giochi tinti di giallo, ambientati nelle sale della Sezione ragazzi".

"L'escape room – aggiungono - è tutta basata sugli ingredienti dei romanzi gialli e polizieschi. Si tratta di giochi investigativi, ambientati nei locali della biblioteca, dedicati a ragazzi dagli undici ai quattordici anni. In ogni stanza c'è una narrazione che attinge dai libri gialli per ragazzi oppure si rifà a celebri casi classici, tratti da Sherlock Holmes, e tiene conto dell'ambientazione peculiare della biblioteca. Da questa narrazione iniziale prende l'avvio un gioco diverso, man mano che si passa da una stanza all'altra".

"Il primo gioco si fa in gruppo – è la spiegazione - , per far sì che i giocatori abbiano modo di conoscersi meglio, e di accettare l'ineluttabile caso, come elemento immancabile in ogni storia tinta di giallo. Nel corso dei giochi si citano opere della letteratura per ragazzi, si risolvono dei codici cifrati, si risponde a quiz appositamente nascosti dentro i libri. Si esercitano l'arguzia, la prontezza nel fare collegamenti e ragionamenti, la capacità deduttiva, la riflessione e l'immaginazione, per passare un po' di tempo divertendosi".

Biblioteca Civica di Saluzzo, piazza Montebello 1 - Tel. 0175/211451 cell. 348 0707998 Orario: lunedì; mercoledì; venerdì: 13 - 18:30; martedì; giovedì: 10 - 18:30; sabato: 10 – 13 Biblioteca Storica: sabato: 10 – 13 (su prenotazione).