Si rinnova la cooperazione Italia-Francia del progetto Alcotra

Il Centro Incontri della Provincia di Cuneo ospita domani giovedì pomeriggio 15 dicembre a partire dalle 14,30 la presentazione ufficiale del programma di cooperazione Italia-Francia Interreg VI A Alcotra 2021-2027.



I lavori saranno introdotti dal presidente della Provincia, Luca Robaldo. A seguire i saluti istituzionali del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del vice presidente Fabio Carosso, del presidente della Fondazione Crc Ezio Raviola. Moderatore Silvano Dovetta, consigliere delegato per Alcotra della Provincia di Cuneo.



Il presidente Robaldo: “La Provincia è protagonista della programmazione Alcotra, come già nel passato e come sarà per i prossimi sette anni. Quella di domani è una giornata fondamentale per partire insieme e garantire un’attività di coordinamento e supporto ai progetti con le Unioni Montane”. In quest’ottica rientra, ad esempio, anche la progettualità sulla ciclovia delle Alte Terre che è stata presentata nei giorni scorsi allo stesso Robaldo in Provincia.



Il progetto di sviluppo turistico “Ciclovie e cammino delle Alpi del Mediterraneo” intende rivitalizzare un territorio transfrontaliero fragile, colpito ad ottobre 2020 da un evento alluvionale che ne ha devastato il paesaggio e danneggiato l’intero contesto socio-economico.



Tra i progetti che si sono conclusi e che facevano parte del Piter “Pays Sages” da segnalare il progetto “Pays Aimables” di cui la Provincia era capofila e che ha riguardato il patrimonio naturale e culturale per arrivare ad un prodotto turistico transfrontaliero che partendo dalla valorizzazione del paesaggio e delle sue eccellenze si possa distinguere in mercato globalizzato.



Domani verrà presentata anche a Cuneo, dopo Chamonix, la nuova programmazione 2021-207 dell’Interreg Alcotra. E’ già stato aperto un nuovo bando composto dalle due sezioni “Nuove sfide” e “Governance”, per progetti rispettivamente di 25 milioni di euro e 2 milioni di euro che andanno presentati entro il 15 febbraio 2023.



Nel dettaglio i lavori di giovedì 15 dicembre in Provincia prevedono una relazione sulla cooperazione transfrontaliera attraverso le diverse programmazioni Alcotra (a cura di Regione Piemonte), la presentazione del programma Alcotra 2014-2020 in provincia di Cuneo (Provincia di Cuneo), esempi di buone pratiche di cooperazione dal territorio della provincia di Cuneo (progetto TransFoVaal, progetto Habit.A, progetto Pluf!), programma operativo Alcotra 2021 – 2027 (Autorità di Gestione Alcotra), come costruire i progetti (Segretariato congiunto Alcotra) e al termine dibattito con domande e risposte.



L’incontro si svolgerà in forma ibrida con la possibilità di partecipare sia in presenza sia tramite collegamento da remoto.