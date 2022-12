Saluzzo, ultime repliche di "Indimenticabile Notte!": continua il successo di pubblico

Ultimi posti disponibili per le ultime repliche (sabato 17 e domenica 18 dicembre alle 21) della commedia brillante "L’indimenticabile notte": un successo di pubblico che segue il trend del tutto esaurito degli spettacoli precedenti al Teatro del Marchesato, di piazza Vineis.

Piace e diverte genuinamente la commedia di Ugo Rizzato, spettacolo di Natale, ispirata ai grandi classici del vaudeville di fine Ottocento.

Un desiderio di ridere che è percepibile da parte del pubblico in platea, come quello di fare ridere da parte degli attori, che in scena sono carichi, fin dalle prime battute, nel dar vita alla vicenda frizzante ed anche un po' piccante del protagonista e del suo giro di amici.

Lo spettacolo ruota intorno alla notte “folle” di addio al celibato di Virginio, che il giorno seguente deve sposarsi. Svaniti i fumi dell’alcol, dopo la festa, tutto si trasforma in una gara a chi riuscirà a nascondere e soprattutto ad aiutare Virginio per far sì che Berenice, la futura moglie, non scopra il tradimento. Ma, soprattutto sarà ancora convinto della scelta?.

La velocità di battuta è il metro e il mezzo per salvare le apparenze, in un tour di meccanismi teatrali dai ritmi serrati e ben conosciuti dal cast Tdm, diretto da Rizzato, in cui ognuno agilmente interpreta il proprio personaggio, in modo colorato e vivace, da suscitare il controcanto le risate dall’altra del palcoscenico.

Applausi rafforzati dalle approvazioni: “bravi” “bravi” è il giudizio finale del pubblico.

In scena Ugo Rizzato, Ilaria Ferrero, Gabriella Molineri, Marino Felice Galizio , Francesca Luciano, Nardo Lionello, Giorgio Lusso e Roberta Ramundi. Regia di Ugo Rizzato, luci e suoni di Franco Carletti, scenografie di Ugo Rizzato e Marino Felice Galizio, aiuto regia Nardo Lionello.

Ingresso 8 euro, ridotto di 5 euro per gli under 18.

Per info e prenotazioni contattare il Teatro del Marchesato al numero 333 697063