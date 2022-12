Il “Denina Pellico Rivoira” all'Istituto comprensivo di Cavour

Per il Denina Pellico Rivoira si è conclusa una settimana intensa dedicata all’orientamento.

Mercoledì 14 dicembre l’ultimo open day dell’anno in ciascun plesso, che ha registrato mediamente un +30% di famiglie prenotate rispetto al dicembre 2021, ad ulteriore conferma che le attività in presenza sono tornate a prevalere nettamente rispetto alle videoconferenze.

Giovedì 15 dicembre, nonostante il maltempo, la trasferta all’Istituto Comprensivo di Cavour, per incontrare studenti e famiglie delle classi terze. Oltre ai docenti Marco Rinaldi e Antonio Lorenzati, è intervenuto anche Elia Barotto della classe 5A SIA, ex-studente proprio dell’istituto cavourese. E' stata la prima volta che le scuole saluzzesi sono state invitate a presentare la propria offerta formativa come valida alternativa rispetto agli equidistanti istituti pinerolesi; di ciò ringraziamo sinceramente il Dirigente Scolastico prof. Battisti e la prof.ssa Muia referente dell’orientamento.

Infine, venerdì 16 dicembre il prof. Rinaldi ha partecipato ai “salotti” d’orientamento presso le scuole medie di Caramagna e di Cavallermaggiore, dove si è registrato interesse soprattutto per quegli indirizzi come Arredamento & Design del Legno e Chimica & Biotecnologie Ambientali che, non essendo presenti in altre scuole del territorio, richiamano iscritti anche da lontano.