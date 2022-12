Saluzzo, l’ultimo saluto alla maestra Margherita Lovera

Questa mattina in Duomo, a Saluzzo, il funerale di Margherita Lovera in Milanesio, maestra che ha insegnato a generazioni di saluzzesi e bambini nelle valli. Aveva 78 anni.

Aveva iniziato la sua carriera di maestra, giovanissima, nella scuola di borgata Ruata Barra di Sanfront e poi era stata trasferita ad Elva, in alta val Maira.

Aveva in seguito ottenuto la cattedra a Castellar e quindi a Verzuolo, nella scuola di San Bernardo. Dal 1977 fino al 2003 insegnò a Saluzzo, nella scuola Mario Pivano.

Persona generosa, è stata molto attiva nel volontariato cattolico. Catechista nella parrocchia del duomo, è stata impegnata come volontaria in ospedale nell'assistenza ai malati oncologici e nella residenza per anziani Tapparelli di Saluzzo, dove si occupava in particolare del servizio di lettura.

Lascia il marito Luigi Milanesio, i figli Stefano con Claudia e il piccolo Giovanni, Elena con Enrico, la sorella Maria con il marito Giorgio e tutti i parenti.