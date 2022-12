Allievi dell’ITIS a lezione col CAI

Giovedi 15 dicembre 2022 è stato avviato presso l’Istituto Tecnico Delpozzo il Progetto Educativo Montagna, che vede coinvolti tutti gli alunni delle classi Terze, con una prima fase teorica che ha l’obiettivo di far apprendere agli alunni conoscenze e competenze specifiche in ambito di prevenzione e sicurezza in montagna e si inserisce nell’insegnamento dell’Educazione Civica per la materia di Scienze Motorie e Sportive. Responsabile del progetto è il professor Nicola Galliano di Scienze motorie.

Il dirigente Ivan Re ha accolto per l’occasione i seguenti ospiti: Salsotto Paolo (Presidente della Sezione CAI di Cuneo) che ha svolto una presentazione generale delle attività organizzate dal CAI e un focus sull’autotutela in montagna; Fantino Monica, Bianco Livio, Dematteis Bruno, Aime Marcello, Dalmasso Daniele e Nallino Giancarlo (Rappresentanti del Soccorso Alpino) con la proiezione di tre video: 1. Interventi in elisoccorso 2. Soccorso in parete 3. Soccorso cinofilo per valanghe, insieme alla presentazione delle attività svolte dal soccorso alpino; la campionessa Belmondo Stefania, Carabiniere Forestale di Cuneo, che ha parlato dei vari Ambiti di intervento del Corpo Forestale; e infine Bertranda Lorenzo - Maresciallo dei Carabinieri Forestali di Cuneo e Responsabile del Servizio MeteoMont, che ha esposto le attività del Servizio Meteomont (valanghe, monitoraggio del manto nevoso, test, bollettino valanghe e scala del pericolo valanghe)

A questa prima fase teorica seguirà a fine gennaio 2023 una parte pratica col Progetto Educativo Sci, che si svolgerà a Prato Nevoso con un soggiorno di tre giorni, con lezioni mattutine e pomeridiane per l’apprendimento ed il perfezionamento della pratica dello sci e dello snowboard.

Durante il soggiorno gli alunni partecipanti verranno organizzati a gruppi e svolgeranno, con i Carabinieri Forestali ed il Soccorso Alpino, alcune attività inerenti allo studio del manto nevoso, alla ricerca in caso di valanghe con l’utilizzo di sonda, pala ed Artva e con il supporto dell’unità cinofila.