Neve, a Borgo vietata la sosta durante e immediatamente dopo le nevicate

Sono in corso, lungo le principali strade e piazze del centro cittadino, le operazioni di rimozione della neve accumulatasi in occasione dell’abbondante nevicata della settimana scorsa, quando numerosi veicoli lasciati in sosta lungo i percorsi dei mezzi sgombraneve hanno di fatto impedito alle macchine operatrici una efficace pulizia delle aree.



E’ pertanto opportuno ricordare agli automobilisti che sono in vigore sul territorio di Borgo San Dalmazzo le ordinanze che disciplinano la sosta e la circolazione dei veicoli durante e dopo le nevicate (ordinanze n.159 del 15 novembre 2018 e n. 161 del 15 novembre 2018).



Per tutto il periodo invernale (dal 15 novembre al 15 marzo dell’anno successivo) è vietata la sosta di ogni tipo di veicolo durante e immediatamente dopo le nevicate in tutte le strade e piazze in cui sono posti i relativi segnali (fissi o mobili) di divieto.



I veicoli che dovessero costituire grave intralcio verranno rimossi d’autorità, con l’applicazione della sanzione, per chi non rispetta il divieto, di euro 42,00 (29.40 se pagata entro 5 giorni), oltre alla tariffa della rimozione che varia da € 120 circa (giorni feriali e ore diurne) a € 150 (giorni festivi e ore notturne 22-6) a seconda che sia effettuata in orario diurno o notturno, in giorno feriale o festivo ed in base al peso del mezzo rimosso.



Sono escluse dal divieto di parcheggio in caso di nevicata le seguenti piazze del concentrico cittadino: piazzale della Stazione, Piazza 2 Maggio 1944, Piazza Martiri delle Foibe, Piazza Donatori di Sangue, Piazza Padre Martini, Piazza Sacco e Vanzetti, Piazza Sebastiano Forneris;



Si rammenta inoltre che sono in vigore le seguenti prescrizioni:



la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico,

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici hanno l’obbligo, durante o a seguito di nevicate, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l’ingresso degli edifici e dei negozi, nonché di provvedere, con idoneo materiale, a prevenire ed eliminare possibili situazioni di pericolo. E’ in ogni caso vietato lo spandimento di acqua o di altri liquidi suscettibili di congelamento.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.