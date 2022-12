Scopri dove trascorrere una bella serata a Limone Piemonte!

“Quest’anno l’Ange Blanc propone il menu alla carta sia a pranzo che a cena, con specialità di cacciagione, pasta fresca, selezione di formaggi della Valgrana, carni pregiate e polenta. Tutti i giorni a pranzo c’è, fuori menù, il piatto dello sciatore per chi volesse un piatto ricco gustoso e veloce. Dj set e musica tutti i weekend e tutti i giorni delle vacanze di Natale. Apres ski tutti i pomeriggi in terrazza e vasta gamma di vini e champagne” ci racconta Antonello Lacala, gestore dell’Ange Blanc.

L’Angel Blanc è un locale molto grande che può ospitare anche 200 clienti, dove il profumo del legno e l’imponente caminetto centrale, lo rendono sicuramente uno dei luoghi più caratteristici e interessanti della valle Vermenagna.



“Chi ama il vino può immergersi nella nostra ricca cantina che conta oltre 300 etichette, da noi gli appassionati si lasciano trasportare dall’essenza dei profumi e dei colori per cercare nuove emozioni” continua Antonello “… questa mia carta dei vini racchiude anni di lavoro e di studi da sommelier professionista e spero di poter soddisfare i palati dei nostri clienti e amici. Mi piace sottolineare che per il vino è essenziale, ci rende conviviali e rafforza le amicizie e rende tutto più semplice!”.

Antonello Lacala come sommelier professionista, ha vinto un importante concorso a Bordeaux, successivamente è stato 1° maitre dell’Hotel de Paris e dell’Hotel Hermitage a Montecarlo, poi direttore del Port Palace e per ultimo gestore Lido Giunchetto di Bordighera.



Angel Blanc si trova a Limonetto, in via Rocca dell'Abisso 37.

Apertura dalle 8:30 alle 24:00 tutti i giorni.

Per informazioni e prenotazioni chiamare 0171-92.82.19