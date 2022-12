Merenda natalizia degli Amici di Valcasotto a Pamparato, come al solito un successo

Sabato 24 dicembre si è svolta presso la parrocchiale di San Ludovico, in Valcasotto, la Messa della Vigilia cui è seguito il solito conviviale rinfresco organizzato dall’Associazione turistica locale.

Presso la Locanda del Mulino momenti di socialità e dolcezza, accompagnati da cioccolata calda, vin brulè, panettone e pandoro, per tutta la popolazione residente e villeggiante.

«La “Merenda Natalizia” è da anni un’importante occasione per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri in vista delle festività - ha spiegato il presidente degli Amici di Valcasotto Alessandro Briatore -. Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare Alessio Maestro che, dopo tanti anni, ha fatto risuonare il nostro magnifico organo durante la celebrazione eucaristica. Speriamo di poter avere in futuro altre occasioni in cui valorizzare questo prestigioso strumento».

Le prossime Messe saranno celebrate sabato 31 dicembre alle ore 16 e venerdì 6 gennaio, con lo stesso orario, in occasione dell’Epifania.