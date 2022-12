Mondovì, 16 mila euro per la protezione civile e 18 mila per i posteggi rosa

Nei giorni che seguono il Natale il comune di Mondovì ha ricevuto due ottime notizie: l'assegnazione di 16 mila euro per la protezione civile e 18 mila destinati ai parcheggi "rosa".

Saranno circa 44 i nuovi stalli che saranno realizzati sul territorio comunale, destinati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli che non abbiano compiuto più di due anni, muniti di apposito contrassegno.

La misura, è stata approvata dalla Giunta, nell'ottica di proseguire le iniziative a favore dei neo genitori, ma anche di chi ha problemi di mobilità. La delibera prevede infatti di disporre la gratuità della sosta dei veicoli adibiti al servizio delle persone con limitata o impedita capacità motorie, muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

"Due buone notizie per la nostra città, che premiano la capacità dei nostri Uffici: quasi 16 mila euro per il ristoro delle spese legate alla emergenza Ucraina (accoglienza dei profughi in primis) e 18 mila euro per la realizzazione dei 'parcheggi rosa', stalli di sosta dedicati alle donne in gravidanza." - dichiarano il sindaco, Luca Robaldo, e gli assessori Francesca Botto, con delega alle Politiche Socialie Francesca Bertazzoli, delega alle Pari Opportunità -"In particolare questo secondo contributo riconosce la bontà del progetto presentato al Ministero dei Trasporti, che lo ha riconosciuto fra i soli 960 premiati in tutta Italia, e si unisce alla realizzazuine degli stalli dotati di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, attualmente in corso e che verrà completata a breve".

Ecco dove saranno situati i parcheggi "rosa":