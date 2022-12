Natale “bello di giorno” a Cherasco con originali addobbi sopra le vie (Foto)

In tanti, passando a piedi o in auto da Cherasco, hanno notato gli addobbi sopra le vie del centro. Un'idea originale, che è piaciuta ed è stata apprezzata da tanti e che indubbiamente ha colto nel segno, visto che anche noi ne stiamo parlando.

Ma queste non sono le uniche meraviglie pronte a stupirvi a Cherasco. Occhi aperti lungo il viale Napoleonico dove tanti presepi sparsi nei posti più suggestivi lo hanno trasformato in un evento che richiama ogni anno numerosi visitatori e in un’attrazione per far entrare il più possibile gli abitanti nell’atmosfera natalizia.