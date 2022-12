Bra, inaugurata la nuova sede del CAV nei locali adiacenti all’oratorio del Santuario

Una goccia nel mare, come si dice. È la solidarietà che il Centro di Aiuto alla Vita di Bra esprime a livello sociale per dare sostegno alle mamme che ne hanno bisogno.

Dopo la preghiera e la benedizione del rettore, don Enzo Torchio, c’è stato il taglio del nastro, affidato al presidente del sodalizio, Mario Milanesio. Presenti all’appuntamento anche il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, tanti volontari ed una delegazione del Lions Club Bra Host, che ha contribuito alla causa del CAV, attraverso una raccolta di articoli per l’infanzia, attivata nel periodo prenatalizio.

Il Centro di Aiuto alla Vita è una realtà ben radicata a Bra e fa parte di quel grande movimento nazionale che conta più di 400 sedi in tutta Italia. Una realtà che si è attivata negli anni con tante proposte di solidarietà, rimanendo sempre punto di riferimento per le future e nuove mamme.

Secondo gli ultimi dati Istat è stato registrato il livello più basso di natalità nella storia del nostro Paese. In questo contesto, i Centri di Aiuto alla Vita nascono come associazioni di volontari, apartitiche, che appartengono al Movimento per la Vita di ispirazione cattolica e assistono le donne alle prese con una gravidanza difficile o indesiderata e le giovani madri prive di mezzi o sprovviste delle capacità necessarie a fornire le cure al figlio, al fine di prevenire il ricorso all’aborto.