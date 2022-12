Prima comunione, cosa è bene sapere?

La prima comunione è un momento importante nella vita di ogni bambino o bambina. Un vero e proprio rito di passaggio fatto di grandi emozioni che ricorderanno per tutta la vita. Per questo è fondamentale arrivare preparati a questo evento, scegliendo con attenzione le bomboniere prima comunione per femmina o maschio, il look e organizzando un ricevimento che sarà indimenticabile.

Cos’è la prima comunione

La prima comunione è una celebrazione religiosa importantissima. Con essa infatti i bambini per la primissima volta possono ricevere il sacramento dell’Eucarestia, diventando così dei membri ufficiali della comunità cattolica.

Il sacramento fa sì che i bambini ricevano il sangue e il corpo di Cristo, in un incontro fatto di grandi emozioni. La cerimonia della prima comunione dunque prevede una preparazione, con la possibilità di frequentare il catechismo e avere una maggiore consapevolezza, e una cerimonio che si svolge di fronte alle persone più care. Il momento dunque è solenne ed è importantissimo viverlo nel modo giusto, ma soprattutto ricordarlo con fotografie e bomboniere prima comunione.

I simboli della comunione sono la spiga di grano e il calice. Sino al 1910 questa cerimonia veniva riservata ai ragazzi con un’età fra i dodici e i quattordici anni, in seguito però la chiesa ha deciso di abbassare l’età a sette anni. Con questo sacramento si accolgono i doni fatti dallo Spirito Santo nel cuore: intelletto, fortezza, pietà, sapienza, scienza e timore di Dio.

Come si festeggia la prima comunione

La prima comunione, come anticipato, è un momento importante da festeggiare con le persone più care a casa oppure in un locale. Si tratta di una ricorrenza particolare che va celebrata nel modo migliore e ricordata. Alcune persone affittano sale oppure ville, si può realizzare un ricevimento e ovviamente non possono mancare le bomboniere per ringraziare amici e parenti che hanno preso parte alla festa.

Sale o ville con giardini per il ricevimento, per le bomboniere, le partecipazioni, per montagne di confetti, album di fotografie e addirittura filmati professionali, per regali di prezzo notevole e buffet spropositati. Magari invitano ai festeggiamenti anche gruppi musicali e cantanti, facendo a gara con amici e parenti a chi fa il ricevimento più pomposo e costoso. In questo modo l'evento da festeggiare perde tutto il suo carattere di sacralità.

La scelta del tipo di festa – se più intima con poche persone oppure con tante persone e una location più ampia – dipende dalle esigenze e dai gusti personali. In ogni caso la prima comunione sarà un momento molto emozionante per il bambino che andrà vissuto in tutta la sua importanza. Da non trascurare nemmeno il look. Un vestitino grazioso per le bambine con pizzo o ricami e ovviamente una coroncina di fiori, mentre per il bambino andrà bene un completo blu classico, beige o grigio.

Bomboniere prima comunione, come sceglierla

Ricordare questo giorno magico è fondamentale per i bambini che si sentiranno al centro dell’attenzione e saranno felici di trascorrere una giornata dedicata totalmente a loro. Di fronte a un evento così solenne come la prima comunione è importante che non manchi nulla e fra gli elementi più importanti c’è senza dubbio la bomboniera che ricorderà per sempre il giorno della comunione. L’idea migliore è quella di accompagnare la bomboniera classica, meglio se in argento, con dei confetti e un bigliettino con la data della cerimonia. Molte persone poi preferiscono aggiungere dei regali un po’ più grandi e diversi rispetto a quelli degli invitati per il padrino e la madrina. In ogni caso tutto dipende dai desideri del bambino e dei genitori, ma anche dal modo in cui si desidera vivere questa festa.

Redazione a cura di LinkEasy