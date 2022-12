Contributi in favore delle imprese nel Distretto diffuso del Commercio di Dronero e Valle Maira

Il bando, secondo le indicazioni della Regione Piemonte, vuole: favorire e sostenere il commercio di vicinato e quindi le micro e piccole imprese del commercio in sede fissa, nell’ottica anche di garantire al cittadino consumatore servizi di prossimità in un momento di forte presenza della grande distribuzione organizzata; ridurre il fenomeno della dismissione degli usi commerciali nei contesti urbani, a causa del quale si può avere una forte perdita identitaria, dunque culturale in senso lato; valorizzare i luoghi del commercio attraverso la riqualificazione di ambiti naturali del commercio urbano, sedi naturali di attività commerciali ed economiche in senso lato; il termine “naturale” rimanda al concetto di spontaneità, tradizione e storia dei luoghi del commercio; sostenere e contribuire al rilancio dell’identità dei luoghi e percorsi naturali del commercio.