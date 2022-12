Chiude lo storico ristorante Italia di Ceva

Oggi si chiude una pagina importante nella storia della ristorazione di Ceva: finisce l'avventura del ristorante Italia.

E' tempo di pensione per Vincenzo Bella, per tutti Bruno, co-titolare insieme alla moglie Anna Maria Ratti, della storica attività in via Moretti.

"Dopo quasi vent'anni di attività - ci spiega Bruno - è tempo di godersi il meritato riposo. Quella del ristorante Italia è stata un'avventura bellissima, inziata nel 2003, e giunta al culmine di altre importanti esperienze nel mondo della ristorazione, in Italia e all'estero, ma per noi ora è tempo di scrivere un nuovo capitolo."

Il locale è pronto per essere ceduto, ma al momento non è arrivata nessuna proposta per rilevare l'attività, come è già successo per diversi altri storici locali della Granda, tra gli ultimi la pasticceria "Il Quadrifoglio" di Chiusa di Pesio (leggi qui).

Una grande perdita per la città perché il Ristorante Italia, che nel nome evoca un tempo di qualità, da trascorrere di fronte a un piatto della tradizione, accompagnato da del buon vino, era davvero un pezzo di storia della città.

Anticamente, infatti, era una stazione di posta, dove potevano trovare ristoro temporaneo le diligenze, i commercianti, i corrieri insieme ai loro cavalli.

Negli anni '50 divenne poi il ristorante gestito dalla famiglia Muratore che passò poi il testimone a Bruno e Anna Maria che lo hanno fatto crescere fino ad oggi.

Apprezzato per l'ottima qualità del cibo e per l'impeccabile servizio in sala, il ristorante Italia fu anche apprezzato da personaggi noti come Renato Pozzetto.

"E' un momento difficile - spiegano dal Ristorante Italia - non ci stupisce che non ci siano persone pronte a rilevare attività storiche. Il nostro è un mestiere faticoso, che richiede sacrificio e, inoltre, negli anni anche il mondo della ristorazione è cambiato. Ringraziamo e salutiamo tutti i clienti che negli anni ci hanno scelto per i loro momenti speciali e che hanno condiviso con noi un pezzo di questo cammino e cogliamo l'occasione per auguare a tutti un sereno 2023".