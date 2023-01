Una persona intossicata da monossido di carbonio a Sommariva Bosco

Intervento dei Vigili del fuoco di Alba nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 gennaio, intorno alle 16, in via Tavelle a Sommariva del Bosco per la messa in sicurezza di un’abitazione in seguito alla segnalazione da parte del personale del 118 intervenuto in precedenza per un malore accusato da uno degli inquilini.

Trasportata in ospedale la persona (non è grave), ci si è accorti che la causa del suo malore era dovuta ad un’intossicazione da monossido di carbonio. Di qui l’immediata segnalazione ai Vigili del fuoco, in quanto nella stessa casa abitano più persone che avrebbero potuto essere a loro volta coinvolte

La casa è stata messa in sicurezza.