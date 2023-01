Nel Salone d'Onore del Municipio di Cuneo un saggio del concorso nazionale di chitarra

Sotto l’Albero di Natale il 47° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi” ha trovato un bel regalo: la richiesta da parte della Città di Cuneo di presentare nel Salone d’onore del Palazzo di Città un Saggio, sabato 11 marzo, alle ore 15.

Sarà un modo per far conoscere, in una sede prestigiosa, la manifestazione artistica.

Sotto la direzione artistica della prof.ssa Roxana Morcosanu si esibiranno alcuni dei premiati nella precedente edizione 2022, con un vasto repertorio della chitarra.

In qualità di Commissario ed importante collaboratrice per il Concorso, Morcosanu esprime il suo parere sulla attività: “Il Concorso è un’importante occasione di crescita dal punto di vista musicale e del repertorio, attraverso il confronto con giovani musicisti appartenenti a varie realtà da tutta l’Italia. Insieme ai colleghi della Giuria, abbiamo assistito ad una progressiva maturità nella preparazione tecnica e musicale, raggiunta dai partecipanti.

L’atmosfera che ne scaturisce ha portato, negli anni, all’instaurazione di rapporti durevoli e notevoli scambi culturali chitarristici. Giunto alla 47° edizione, il Concorso “Sac. M.° Giovanni Ansaldi” rappresenta una delle iniziative più longeve della provincia, grazie al direttore organizzativo Romolo Garavagno, che è stato premiato con la Chitarra d’oro al Convegno Internazionale di Chitarra a Milano. Premio meritatissimo!

Nell’auspicio che il Concorso raggiunga l’obiettivo di stimolare e accrescere sempre di più, la passione e l’impegno per la musica, invito tutti i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, a partecipare numerosi.”

Si possono già segnalare alcuni interessanti sostegni: quello della Città Metropolitana di Torino, di s.e. il Prefetto di Cuneo, dell’ATL del cuneese e quello di Langhe e Roero, della fam. Battaglia, delle Aree protette delle Alpi Marittime, della Fondazione CR di Savigliano, della Cantina Monsignore. Stanno arrivando iscrizioni da varie Regioni, compresa la Sicilia.