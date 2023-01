“W la V”: al Teatro del Marchesato è in scena la Compagnia ospite: Le Rossoinvaligia

È un weekend pieno di novità per il Teatro del Marchesato, che venerdì 13 e sabato 14 gennaio alle 21 ospita la Compagnia delle Rossoinvaligia con lo spettacolo “W LA V”, tratto da “I monologhi della vagina” di Eve Ensler.

La compagnia – composta da tre attrici torinesi – era già stata ospite della rassegna estiva Storie Destate, organizzata da due anni dal Teatro del Marchesato in collaborazione con Villa Belvedere-Radicati.

"La collaborazione con le Rossoinvaligia è stata estremamente proficua e soddisfacente, tanto che abbiamo deciso di aprire anche la stagione invernale anche a spettacoli esterni" - spiega Mauro Bocci, presidente del Teatro - "Per il primo anno il Teatro del Marchesato ospiterà uno spettacolo esterno in stagione, siamo davvero entusiasti di questa scelta e invitiamo il pubblico a partecipare, di sicuro non se ne pentirà".

Sono monologhi umoristici e poetici che esortano le donne ad amarsi di più, abbandonando i condizionamenti di una cultura maschilista e che diventano un simbolo della lotta alla violenza sulle donne, da raggiungere anche attraverso la conoscenza e la piena consapevolezza del proprio corpo.

Lo spettacolo non vuole essere un inno al femminismo ma la scoperta di un’identità, per ricomporla in tutte le sue parti e nelle più piccole sfumature, come davanti ad un dipinto si osserva la bellezza nella sua unicità e irripetibilità. Tre donne unite, complici e consapevoli su un palco parlano di ciò di cui non si parla mai, nominano l’innominabile, sfatano un tabù mescolando impegno e ironia, comicità e indagine intima, dramma e piacere, sessualità e identità di genere.

In un susseguirsi di quadri ora ironici, ora drammatici orchestrati in un crescendo emotivo la femminilità, anche se a volte frantumata dal dolore, riesce ad affermare la propria individualità.

Per informazioni e prenotazioni contattare con chiamata o messaggio WhatsApp il Teatro del Marchesato al numero 3336979063.