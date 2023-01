Al Rondò dei Talenti laboratori gratuiti per esplorare la diversità

Il collettivo Zaratan propone laboratori gratuiti per ragazzi e ragazze a partire dalla 3a elementare alla 3a media al Rondò dei Talenti di Cuneo , per esplorare la diversità, imparare a valorizzarla e accettarla. A condurli sarà la professionista Sambu Buffa, consulente, strategista di marketing inclusivo, formatrice sui temi di antirazzismo, diversità, intersezionalità.

La prima sessione inizierà il 18 gennaio, la seconda sessione avrà inizio l’8 febbraio per un numero massimo di 10 partecipanti. Ciascuna sessione sarà composta da 3 appuntamenti consecutivi ogni mercoledì.

Per informazioni: info@sambubuffa.it

Per iscrizioni: https://www.subscribepage.com/dialoghiinteculturali

Gli incontri del laboratorio, con un approccio pedagogico attivo e ludico, saranno tesi a far comprendere ai giovani partecipanti il valore della diversità, del rispetto e della giustizia sociale condivisa, attraverso, letture, filmati ed esercizi, dialoghi ed esercizi empatici. Uno spazio per lavorare sulle rappresentazioni, destrutturare gli stereotipi e prevenire l’insorgere di pregiudizi e comportamenti discriminatori.

Gli organizzatori sono convinti che il percorso per una corretta educazione antirazzista parta in modo imprescindibile dalla valorizzazione delle differenze e dal vedere, conoscere e saper riconoscere il razzismo nelle sue forme ed espressioni sin da piccoli.

Il collettivo Zaratan è un gruppo di persone che dona energie e creatività alla vita sociale e culturale cuneese. Si è formalizzato in una APS dopo più di due anni di collaborazione nell’organizzazione della rassegna estiva artistico - sociale “Zoè in Città”, nata dal bisogno intercettato nella comunità cuneese in cui lo spettatore possa sentirsi protagonista attivo e non solo osservatore.

Oltre all'immancabile festival, ideato e creato insieme agli artisti della compagnia di circo contemporaneo Circo Zoé, Zaratan promuove prodotti ed eventi culturali, sociali e artistici nel corso di tutto l’anno ed ha scelto la struttura di un collettivo in cui anche la direzione artistica è condivisa e partecipata e le persone che la compongono, con le loro peculiarità ed esperienze, rivestono un ruolo fondamentale.

I contenuti che emergeranno dai laboratori verranno usati come spunti per una residenza artistica nella quarta edizione di Zoè in città 2023.

L’iniziativa è finanziata dalla Fondazione CRC nell’ambito del bando “Spazi Liberi” del Rondò dei Talenti, in collaborazione con l’APS MiCò.