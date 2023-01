Interamente finanziato il progetto 'Varaita Insieme': pronto il contributo di 740mila euro

Il progetto 'Varaita Insieme', che prevede la realizzazione di un centro aggregativo a Frassino per ospitare le attività de La Gocciolina, attualmente a Piasco, e l’organizzazione di servizi in favore di giovani e fragili nei comuni di Bellino, Pontechianale, Casteldelfino, Sampeyre, Frassino, Melle, Brossasco e Isasca è stato interamente finanziato.

L’importo complessivo degli interventi ammonta a 740.000€, suddivisi tra 65.000€ necessari per i lavori di allestimento dei locali e 675.000€ che serviranno per la fornitura di servizi e l’acquisto dei relativi beni collegati.



Il progetto si inserisce all’interno di una strategia di sviluppo sociale e miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti dei Comuni di area interna che costituiscono l’Unione ed era stato candidato dall’Unione Montana Valle Varaita al bando NextGenerationEU, finanziato dall’Unione Europea, sulla Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza, Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1. “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”.



«Un risultato che ci soddisfa molto e ci riempie di orgoglio – dichiara il Presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta – perché ottenuto lavorando insieme a tutti i Comuni del territorio e perché finalizzato a dare sostegno, in prima battuta, alle famiglie dei ragazzi disabili della valle che abbiamo iniziato ad accompagnare con il progetto de La Gocciolina, attivo a Piasco da fine 2021. Grazie a questo importante finanziamento potremo stabilizzare fino al 2025 il servizio, affiancandolo ad altri significativi interventi in favore di giovani e fragili. Non era semplice ottenere queste risorse perché le richieste erano quadruple rispetto alle disponibilità economiche: averle ottenute conferma la validità e l’importanza sociale del progetto».



Grazie al finanziamento, infatti, si provvederà all’allestimento di un locale al piano terreno della sede dell’Unione Montana Valle Varaita quale sede delle attività de La Gocciolina: per tre giorni a settimana un educatore professionale e due assistenti sanitari si prenderanno cura, organizzando attività ludiche, motorie, ricreative e inclusive e fornendo i pasti, di un massimo di cinque persone diversamente abili nella fascia diurna tra le ore 9 e le ore 16. Questa azione si inserisce in un processo di trasformazione della sede dell’ente in un edificio di comunità che già è iniziato con l’adeguamento di alcuni spazi e la trasformazione in uffici per il co-working a servizio della popolazione locale e di quanti vorranno trasferirsi in valle per medi e lunghi periodi.



Il progetto Varaita Insieme porterà anche all’attivazione di altri servizi: un doposcuola con operatori specializzati nei plessi di Brossasco e Sampeyre nei giorni in cui non sono previsti rientri settimanali sia per gli alunni della scuola primaria, tre giorni a settimana, sia per quelli della secondaria, due giorni a settimana, fino al termine dell’anno scolastico 2024/25; un’Estate Ragazzi di valle, con organizzazione nelle estati 2023 e 2024 di attività ludiche, di valorizzazione dell’ambiente e di stimolo alle relazioni interpersonali; un programma di attività ricreative, di educazione ambientale, culturali e sportive concepite in modalità inclusiva e rispettosa delle esigenze dei soggetti più fragili nella fascia di età 0-12 anni, da sviluppare con personale qualificato fino all’estate 2025 e legate al patrimonio naturalistico, storico e culturale di pregio della valle; attività animative e formative, quali multisport in natura, videomaking, arti figurative, teatro e altri percorsi di formazione artistico-culturale, per giovani di età 12-19 anni che più dei piccoli avvertono il senso di marginalità rispetto ai comuni polo e ai servizi che offrono ai loro coetanei.



Grazie ai lavori presso la sede dell’Unione Montana Valle Varaita e all’allestimento di una stanza multisensoriale potrà essere attivato inoltre un percorso di formazione di I e II livello per educatori o operatori che vogliano apprendere come utilizzare questo strumento in favore dei più fragili: tramite l’utilizzo di luci speciali, suoni, oggetti interattivi, stanze di questo genere possono diventare una terapia per bambini con capacità comunicative limitate. Saranno inoltre organizzati cicli di attività anche per altre comunità di giovani e adulti diversamente abili, nonché per le persone anziane residenti nei comuni interessati al progetto o ospiti della Casa di Riposo di Sampeyre.



L’ente acquisterà infine una navetta a 9 posti elettrica o ibrida, che potrà essere utilizzata per gli spostamenti dei giovani interessati ai progetti nei vari Comuni e per fornire un ulteriore servizio alle famiglie.