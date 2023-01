Teen STAR: a Busca un importante percorso di educazione all’affettività e sessualità

A Busca, un’importante iniziativa coinvolgerà i ragazzi e ragazze che frequentano la terza media e le scuole superiori. A comunicarlo è il Comune, nella sua pagina ufficiale.

La Consulta delle famiglie propone, infatti, anche quest’anno il corso Teen STAR, un percorso di educazione all’affettività e alla sessualità realizzato con Il Cerchio allargato.

“Visto l'apprezzamento incontrato l'anno scorso” - si legge da parte del presidente della Consulta, Massimiliano Marabotto – “lo riproponiamo anche per il 2023 come ottima opportunità per gli adolescenti di confrontarsi in un contesto protetto su temi delicati in un periodo storico veramente complicato”.

Teen STAR (Sexuality Teaching in the context of Adult Responsibility), Educazione Sessuale in un contesto di Responsabilità Adulta, è un efficace metodo di formazione applicato in 56 Paesi. Ideato negli anni ’80 dalla dottoressa Hanna Klaus, docente presso la George Washington University e attualmente diretto dalla professoressa Pilar Vigil, ginecologa e biologa nonché docente della Pontificia Università Cattolica del Cile.

Unicità, bellezza ed armonia di un corpo fatto per la comunicazione e la relazione. Si tratta di un percorso che desidera accompagnare le nuove generazioni alla scoperta di una delle sfere più intime, attraverso un processo di progressiva conoscenza dei propri ritmi biologici.

“Nell’adolescenza, la dimensione biologica conosciuta ed approfondita permette di scoprire che la sessualità non è il mero esercizio della pulsione sessuale, per la quale è necessario applicare delle tecniche utili a non subire conseguenze indesiderate, bensì la realizzazione del profondo desiderio di amare ed essere amati.”



Teen STAR considera la sessualità una dimensione che racchiude tutte le dimensioni della persona e che, pertanto, nell’età evolutiva in modo particolare si integra con lo sviluppo della personalità e il processo identitario in atto.

Tutor formati si avvalgono del programma Teen STAR nei diversi contesti scolastici ed educativi partecipano, attraverso l’area riservata della piattaforma web; momenti di condivisione delle esperienze e scambio di sussidi didattici. Nelle diverse aree territoriali, l’equipe di supervisione accompagna il lavoro dei Tutor coordinando e monitorando i corsi che si svolgono nelle scuole e nei diversi contesti educativi.

L'incontro di presentazione si terrà martedì 17 gennaio alle ore 21 presso il Teatro Civico. Il corso si terrà da febbraio ad aprile, una volta alla settimana.

Informazioni: consultafamigliebusca@gmail.com. Link utile www.teenstar.it