A Fossano tutto è pronto per l'edizione 2023 del Carnevale Fossanese

È tempo di Carnevale Fossanese, dopo un anno di stop forzato causa covid tornano i carri allegorici in via Roma.

"Nel 2020 dopo anni di assenza riuscimmo a portare un bellissimo pomeriggio di gioia e colori in città con il ritorno dei carri - spiega l'assessore alle manifestazioni Donatella Rattalino - diverse migliaia di persone arrivarono in Via Roma da ogni parte della provincia a soli pochi giorni prima del lockdown, nessuno poteva immaginare ciò che sarebbe accaduto a partire dalla settimana successiva, motivo per il quale nel 2021 e 2022 non siamo riusciti ad organizzare la sfilata. Oggi torniamo ospitando dei carri ancora più completi e ricchi di figuranti e lo facciamo inserendoci a pieno del calendario regionale dei carnevali e ci saranno grandi novità".

Proprio per avere la possibilità di ospitare un maggior numero di carri, evitando così la concomitanza con altre sfilate, è stato deciso di anticipare la sfilata al pomeriggio di sabato 28 gennaio nella centrale via Roma lasciando spazio ad altri eventi nel weekend "canonico" del Carnevale quando sabato 18 febbraio sarà il momento di una festa per bambini e di una caratteristica cena a cura di Proloco Fossano presso il palazzetto dello sport.