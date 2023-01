A Piasco la 27ª edizione della Rassegna Teatro Piemontese

Dopo due anni di fermo causa pandemia, riprende quest’anno la “Rassegna Teatro Piemontese”, giunta alla 27° edizione.

Come di consueto, si svolgerà a partire dall’ultimo sabato di gennaio, il 28, e proseguirà per i quattro sabati di febbraio, 4-11-18-25, per un totale di cinque spettacoli.

Cinque saranno le compagnie partecipanti, della provincia di Cuneo e Torino.

La prevendita si svolgerà nella “Biblioteca Civica” di Piasco in via Mario Delpozzo n.50 (stesso fabbricato della palestra comunale), tutti i sabati dalle 15.00 alle 17.30 a partire da sabato 14 gennaio per i soli abbonamenti e da sabato 21 gennaio per i biglietti singoli.

Il costo del biglietto singolo è 8.00 euro e dell’abbonamento è 35.00 euro. Per i bambini di età inferiore a 8 anni l’ingresso è gratuito, ma serve comunque la prenotazione.

Per qualsiasi tipo di informazione telefonare all’organizzatore Mattio Paolo al numero 0175/797842 ore pasti o dopo le 19.00.

L’utile della Rassegna, quest’anno verrà devoluto al V.C. Esperia Piasco in occasione dei 50 di attività ciclistica festeggiati a fine 2022.