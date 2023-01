Sabato giornata di porte aperte al Convitto Provvidenza International School di Bra

Non c’è due senza tre al Convitto Provvidenza International School di Bra. Sabato 14 gennaio è in programma la terza e ultima giornata di porte aperte alla scuola dell’infanzia e primaria paritaria guidata dal direttore Carmine Maffettone, pronta ad accogliere famiglie e bambini per illustrare loro l'articolata offerta formativa e i tanti servizi proposti dall’istituto.

L’appuntamento è presso la sede di via Provvidenza 5, dove nello scorso dicembre una partecipata festa ha visto inaugurare le nuove aule e laboratori realizzati per la scuola primaria ( leggi qui ). Oltre che alle visite guidate alla scuola, ci saranno anche laboratori dedicati ai piccoli ospiti. Si inizia alle ore 10, e, ogni ora, sarà possibile prendere parte alla visita in gruppi. Orari: 10, 11, 12 e 14, 15, 16, 17.

Gradita la prenotazione al numero 0172/412454 o via mail all’indirizzo info@convittoprovvidenza.it. Informazioni anche sul portale dell’istituto: www.convittoprovvidenza.it.

[Lo staff dell'istituto braidese col direttore Carmine Maffettone]

La scuola dell’infanzia “Nursery School” è riservata ai bambini dai 3 ai 6 anni e offre lezioni di musica, arte, ginnastica, inglese e progetti per l’inserimento nella scuola primaria.

La scuola primaria “Primary School” offre la possibilità di imparare inglese, francese e spagnolo come lingue straniere, l’apprendimento di alcune discipline anche in lingua inglese, attività scolastiche e laboratori, aula di informatica, scienze e musica, e l’indirizzo musicale con lo studio di uno strumento a scelta.

Per entrambe le scuole è attiva la mensa interna. Viene data la divisa scolastica e sono in programma anche spettacoli teatrali con sketch in lingua straniera.

Orari giornalieri: pre orario ore 7.30-8. Post orario ore 16.45-18.30. Dopo scuola il mercoledì e venerdì con aiuto allo studio e svolgimento dei compiti.