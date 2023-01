Domani l’autopsia su Constantin, il 43enne trovato morto nel lago della Sirenetta

È Costantin Ungureanu il 43enne il cui corpo senza vita è stato rinvenuto nella giornata di ieri, sabato 14 gennaio, nelle acque del laghetto della struttura “Green Village La Sirenetta” in frazione Solere di Savigliano.

L’allarme è stato lanciato dopo che gli stessi titolari del parco non riuscivano a mettersi in contatto con il loro dipendente, vero e proprio tutto fare all’interno della struttura dove gestiva le piccole imbarcazioni e gli altri attrezzi acquatici destinati ai frequentatori, oltre ad occuparsi del parco giochi dei bambini e dei gonfiabili.

Il corpo è stato rinvenuto all’interno del lago dove Ungureanu è precipitato per cause ancora da stabilire anche se l’ipotesi attualmente più accreditata è quella del malore con successiva caduta in acqua. Sarà l’autopsia a chiarire quanto accaduto. L’incarico per l’esame autoptico verrà conferito, con probabilità, già nella mattinata di domani, lunedì 16 dicembre.