Cuneo: la Fiera del Marrone (sempre più sostenibile) guarda ai prossimi tre anni

È ufficiale: la giunta comunale di Cuneo ha fissato per i giorni che andranno dal 13 al 15 ottobre la 24esima edizione della Fiera Nazionale del Marrone. Non solo, nella stessa delibera – pubblicata sull’Albo pretorio comunale e datata lunedì 9 gennaio – si confermano già anche le date della 25esima e della 26esima, ovvero degli anni 2024 e 2025: dal 18 al 20 ottobre nel primo caso e dal 17 al 19 ottobre.



Una decisione particolare, per la giunta, quella di fissare così tanto in anticipo le date dell’evento. Come conferma l’assessora Sara Tomatis: “L’organizzazione e la sponsorizzazione della Fiera Nazionale del Marrone è ormai un impegno che l’amministrazione comunale porta avanti da anni – ha detto - ; quella di ampliare l’orizzonte temporale in questa maniera è un’idea che ci è venuta in mente nell’ottica di organizzare con più profondità e attenzione l’evento stesso”.



Di certo uno degli appuntamenti di maggior prestigio e valenza economico-turistica della città com’è la Fiera del Marrone val bene una novità di questo tipo. Ma il senso è più ampio, spiega l’assessora: “Certo così facendo snelliamo il lavoro dell’ufficio preposto, ma l’intenzione è anche quella di valorizzare ulteriormente un evento che, nelle edizioni post-Covid, è tornato a far registrare numeri di particolare valore. Inoltre, già dal 2022, la Fiera guarda ai concetti dell’Agenda di sostenibilità e ad approcci sempre più sostenibili: siamo già passati dal programma cartaceo ad alcune soluzioni digitali e, per esempio, stiamo pensando di lavorare sugli imballaggi”.



“Sono tutte supposizioni, per adesso, ma la linea è indubbiamente questa – ha concluso Tomatis - . E sapere di avere un orizzonte triennale aiuta nel realizzare alcuni di questi ragionamenti specifici”.