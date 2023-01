"Afghanistan, per non dimenticare!": al Filatoio Rosso di Caraglio un incontro organizzato dal Soroptimist Cuneo

Il Soroptimist di Cuneo organizza,al Filatoio Rosso di Caraglio, giovedì 26 Gennaio alle ore 19, un momento di sensibilizzazione e di riflessione sulla drammatica condizione delle donne afghane.

La neo eletta presidente Elena Cavallo dichiara : “Di fronte al grido delle donne afghane che chiedono alla comunità internazionale di sostenere la loro voce e di non farle sparire dal mondo, l’impegno del Club di Cuneo, nella difesa dei loro diritti e della loro libertà, può sembrare un piccolo gesto, ma sostenendo il Progetto Nazionale, la nostra iniziativa può dare la possibilità alle donne afghane di essere protagoniste della loro vita”.

Una relatrice autorevole: Wilma Maluccelli, past presidente nazionale del Soroptimist International d’Italia, grande viaggiatrice, giornalista, profonda conoscitrice della realtà delle donne afghane, che ha visitato nel corso dei suoi viaggi alcuni campi profughi afghani in Pakistan, analizzerà il tema dei diritti negati e perduti.

“La millenaria storia dell’Afghanistan, il mitico Aryana Khorasan, attraversato nel IV° secolo da Alessandro Magno che vi fondò ben quattro città, ha conosciuto molti periodi di lotta tra le sue varie rappresentanze etniche , ma anche stagioni di relativa pace e benessere - aggiunge Elena Cavallo -. I diritti delle donne, nonostante sulla carta siano oggi gli stessi in vigore fin dalla nuova Costituzione del gennaio 2004, non vengono rispettati per una “ legge non scritta” che da secoli ritiene la donna degna solo di rimanere in casa a svolgere le mansioni di casalinga. Noi siamo più fortunate, per noi il lavoro della donna è il principale strumento di libertà e crescita…a volte lo diamo per scontato”.

C’è molta attesa per questo appuntamento: alle 19 avrà luogo la conferenza aperta al pubblico e gratuita, della durata prevista di un’ora.