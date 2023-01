Alla primaria "Einaudi" di Cuneo successo per il progetto “Indovina chi?”

Da anni ormai, alla scuola primaria "Luigi Einaudi" sono tante le classi che hanno sposato il modello educativo “scuola senza zaino”. In questo progetto pedagogico le giornate scolastiche iniziano nell’agorà, sì, proprio in una piazza formata da tappetoni. E’ un luogo predisposto e pensato per accogliere gli alunni e gli insegnanti, uno spazio per raccontare e raccontarsi, per riflettere e confrontarsi, per rilassarsi e confidarsi, magari seduti per terra, in cerchio, oppure su morbidi e colorati cuscini.

Capita che le agorà diventino comuni, che si aprano e coinvolgano tutte le classi parallele, per offrire un contenuto educativo e formativo a tutti gli alunni della scuola indipendentemente dal modello scelto dalla famiglia. Nasce così il progetto “Indovina chi?” che ha ospitato esperti misteriosi che hanno regalato momenti indimenticabili a tutti i bambini.

Le classi prime sono state accolte da bolle di sapone e nasi rossi dell’Ass. Cônivip: lo stupore e la meraviglia dei bambini rende tutto subito magico. E il silenzio della sorpresa è stato rotto da risate e battimani. Dinco Rinco, Frantilla, Omar e Pampaluna hanno saputo regalare performance artistiche e giochi di prestigio che hanno catturato l’attenzione di tutti i presenti donando sano divertimento e un bel momento di leggerezza che porta benessere! Il momento formativo si è concluso con la testimonianza di Eso Es Onlus con la condivisione di gesti di solidarietà verso i bimbi del Guatemala.

I bambini delle classi seconde, invece, hanno fatto la conoscenza di Monica Fantino e dei suoi aiutanti a 4 zampe Oliver e Sally. Volontaria del soccorso alpino ha presentato fotografie e video per poi coinvolgere i bambini in un gioco di ruolo: la preparazione dello zaino del vero soccorritore, sia nella versione invernale che estiva.

Giancarlo Biglino ha mantenuto la sua identità misteriosa scoprendo indizi uno ad uno da uno zaino: un gps una radio, una fondina vuota, un tesserino… L' ex guardia parco delle Alpi Marittime ( da poco in pensione) ha svelato l'importanza e la bellezza di seguire i propri sogni e come lui abbia preferito l’amore per la natura rispetto alla carriera. Con passione ha coinvolto i bambini delle classi terze nel rispetto per la montagna e dei suoi abitanti.

L’atleta paralimpico Michele Biglione ha raccontato di sé agli alunni di due delle classi quarte, della sua esperienza di vita, di come sia importante darsi quotidianamente degli obiettivi raggiungibili. Lui è arrivato a gareggiare alle Olimpiadi di Beijing 2022 guardando avanti, con fatica e costanza. E faremo il tifo per lui alle prossime di Cortina!

Attendiamo con gioia anche Diego Colombari che presto condividerà la sua storia di vita con le altre due classi quarte! Siamo pronti ad ascoltarti e a imparare da te l'importanza di credere in se stessi!

Vi ringraziamo per averci divertiti ed entusiasmati con le vostre testimonianze di vita vera cariche di solidarietà, gratuità, passione, tenacia e resilienza. I vostri messaggi di speranza, di rispetto, di positività siano per noi insegnanti e per i nostri allievi bussole per le nostre scelte. Sono valori imprescindibili ed è stato bello averli ravvivati e rinfrescati insieme!

Grazie a tutti gli esperti! Ecco la scuola che ci piace!

Ps: e le classi quinte? Bhè, non possiamo proprio svelarvi tutto, altrimenti non si chiamerebbe “Indovina chi?”.

Le insegnanti del modello senza zaino