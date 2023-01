Benvenuti Alpini! Mondovì ha accolto duemila penne nere per l'80° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka [FOTOGALLERY E VIDEO]

Oltre mille penne nere oggi, domenica 22 gennaio, hanno attraversato le strade della Città di Mondovì per celebrare l'80° anniversario della campagna di Russia e della battaglia di Nowo Postojalowka.

Verso le 8 i partecipanti si sono radunati in piazza della Repubblica a Breo, in attesa dell'arrivo del Labaro Nazionale decorato con 216 medaglie d’oro di cui 209 al valor militare.

A seguire si è svolta la grande sfilata, con la partecipazione di migliaia di Alpini, tra questi ha voluto essere presente anche Giuseppe Falco, 102, reduce di Russia del battaglione Dronero e residente a San Rocco Castagnaretta.

Una volta raggiunta piazza Monteregale il presidente della sezione ANA Mondovì, Armando Camperi ha portato il suo saluto e ringraziamento a tutti i partecipanti, insieme al sindaco e presindente della Provincia Luca Robaldo e al vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso.

Alla giornata hanno voluto essere presendi anche il presidente ANA nazionale Sebastiano Favero, già presente in città negli scorsi giorni per la riunuone del consiglio direttivo nazionale che è stata ospitata a Mondovì e il Comandante delle truppe alpine Ignazio Gamba, che ha consegnato le benemerenze a quattro alpini.

La cerimonia si è svolta in forma solenne alla presenza della bandiera del 1^ reggimento alpini, decorata di medaglia d’oro al valor militare per il comportamento degli uomini dei battaglioni Mondovì, Ceva e Pieve di Teco nel corso dei sanguinosi combattimenti sul fronte del Don che la divisione Cuneense affrontò con coraggio nel rigido inverno 1942-43 per sottrarsi alla morsa dell’Armata Rossa e del freddo glaciale della steppa.

Come ricordato nel corso degli interventi della giornata, a Nowo Postojalowka - la più cruenta delle battaglie che i sovietici ingaggiarono contro il Corpo d’armata alpino - si compì il destino della Cuneense e del 1^ Alpini, la cui bandiera fu distrutta per evitare che cadesse in mano nemica, salvando così l’onore dell’unità piemontese.

La bandiera oggi è l’insegna del 1º Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini della brigata Taurinense, dopo aver viaggiato lo scorso settembre dal Sacrario delle Bandiere al Vittoriano di Roma fino a Torino, sede dell’unità che l’ha ricevuta con una solenne cerimonia.

La brigata Taurinense, comandata dal generale Nicola Piasente, è l’erede delle tradizioni della Cuneense e dei reggimenti e battaglioni piemontesi, e sarà presente domenica a Mondovì anche con una formazione di alpini in armi che renderà gli onori militari alla bandiera del 1^, alla massima autorità, il generale Ignazio Gamba, comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito, e al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini.

Oltre 260 gagliardetti hanno partecipato all'evento, insieme a circa 40 vessilli sezionali e tantissimi sindaci che con il tricolore hanno accompagnato la sfilata.

Una volta raggiunta piazza Monteregale i partecipanti hanno poi preso parte alla S. Messa, celebrata dal vescovo di Mondovì Monsignor Egidio Miragoli.